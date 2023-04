Meyer: Azubis und Senioren sollen als erste profitieren

Reinhard Meyer (SPD), Verkehrsminister, beantwortet Fragen von Journalisten. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) will die Einführung des Deutschlandtickets zum Anlass nehmen, den Nahverkehr in der Fläche zu verbessern. „Ziel der Mobilitätsoffensive des Landes ist die Schaffung eines Landesmobilitätsnetzes mit flächendeckenden schnellen vertakteten Bahn- und Busangeboten und Rufbussen“, sagte der Minister am Mittwoch in Schwerin.

Schwerin - Spüren sollen das als erstes Azubis und Senioren, deren geplante 365-Euro-Landestickets in ein bezuschusstes Deutschlandticket für 29 Euro monatlich umgewandelt werden sollen.

Meyer will die Taktung im Bahnverkehr verbessern, Strecken verlängern. Die Verkehrsverbünde sollen durch überregionale Linien zusammenwachsen, er wolle die „Kleinstaaterei“ aufbrechen. Geplant sind - je nach Tag - auch hier bessere Taktungen zwischen einer und zwei Stunden. Hinzu kommt das Rufbussystem für die laut Meyer „letzte Meile“.

Laut dem Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Bischof, werden für dieses Jahr Kosten zwischen 4 und 5 Millionen Euro für das Azubiticket und zwischen 10 und 15 Millionen Euro bei den Senioren angenommen. Dies hänge jedoch von der Nutzung des Angebots ab. Meyer zufolge sind für das landesweite Rufbussystem bereits 15 Millionen Euro pro Jahr eingeplant, für den Ausbau der Taktbuslinien will das Land an die Verkehrsbetriebe pro Fahrplankilometer 1,80 Euro zahlen. Die neuen Verbindungen müssen hierfür Bedingungen erfüllen.

Die Gegenfinanzierung der Investitionen soll durch die mit dem Bund vereinbarte Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel als auch durch ein bereits existierendes Sondervermögen von 300 Millionen Euro gelingen, das laut Meyer abgeschmolzen werden muss. dpa