Meyer lobt aktuelle Planungen für Wasserstoffnetz

Reinhard Meyer (SPD), Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, spricht. © Bernd Wüstneck/dpa

Die bisherigen Pläne für das deutsche Wasserstoffnetz stoßen in Mecklenburg-Vorpommern auf Zustimmung. Der in dieser Woche von den Fernleitungsbetreibern veröffentliche Planungsstand enthalte mehrere vom Land vorgeschlagene Trassen, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitag in Schwerin. Hierzu gehöre sowohl die Nord-Süd-Verbindung ab Rostock, wie auch die Ost-West-Verbindung zwischen Rostock und Lubmin.

Schwerin - „Mit dem veröffentlichten Planungsstand haben wir nun den ersten Aufschlag für die zukünftige landes- und bundesweite Wasserstoffinfrastruktur“, so Meyer. Aus Sicht des Landes sei die Ost-West-Verbindung zwischen zwei wesentlichen geplanten Produktionsstandorten für Wasserstoff wichtig. Zudem bekräftigte der Minister den Anspruch des Landes, den Rohstoff in Zukunft so viel wie möglich selbst zu nutzen.

Die Leitungsbetreiber machten klar, dass der bisherige Planungsstand nicht endgültig sei. Aktuell haben demnach die Betreiber von Verteilernetzen, Wasserstoffnetzbetreiber und Betreiber von sonstigen Rohrleitungsinfrastrukturen die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Das schlussendliche Wasserstoff-Kernnetz wird demnach wahrscheinlich kleiner ausfallen. Bis zum Jahr 2032 sollen in einer ersten Stufe wichtige Wasserstoff-Infrastrukturen in Betrieb gehen. dpa