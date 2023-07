Meyer: Plan für Radwegebau bis 2032

Aus dem Sonderprogramm Stadt und Land des Bundes erhält Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben von Verkehrsminister Reinhard Meyer 71 Millionen Euro. Damit stehe dem Land in den kommenden Jahren für den Ausbau seiner Radwege das Doppelte der ursprünglich geplanten Bundeshilfen zur Verfügung, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Landtag in Schwerin.

Schwerin - Er kündigte an, die Beratung der für den Radwegebau zuständigen Kommunen zu erweitern.

Für Sanierung und Neubau von straßenbegleitenden Radwegen sei eine Liste vorrangiger Projekte erstellt worden, die bis in das Jahr 2032 reiche. „Jeder vor Ort kann sehen, wann sind wir dran“, sagte der Minister. Auch wenn nicht jeder Bürgermeister davon begeistert sei, bestehe erstmals eine verlässliche Planung. Ein gut ausgebautes Radwegenetz sei wichtig für den Tourismus und die Bürger im Land, betonte Meyer.

Nach Ansicht der Grünen-Abgeordneten Jutta Wegner tut das Land aber nicht genug für den Radverkehr und ist deshalb auch auf Platz fünf in der Rangliste der beliebtesten Radreiseregionen zurückgefallen. „Nach wie vor gleicht das Radwegenetz im Land an vielen Stellen einem Flickenteppich“, konstatierte die Oppositionspolitikerin. Ihre Forderung, im Verkehrsministerium nach dem Vorbild anderer Länder ein eigenes Referat für Radverkehr einzurichten, fand keine Mehrheit. Wegner äußerte die Befürchtung, dass Fördermittel des Bundes ungenutzt bleiben könnten, da insbesondere kleineren Gemeinden Unterstützung bei der Beantragung der Gelder fehle.

Nach Angaben des Landestourismusverbandes sorgt der Radtourismus in Mecklenburg-Vorpommern jährlich für Bruttoumsätze von rund 1,1 Milliarden Euro. Im Umsatz enthalten seien unter anderem Kosten für die Unterkunft sowie die Verpflegung und Essen in Restaurants. dpa