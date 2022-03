Meyer sieht beste Chancen für guten Start in Tourismussaison

Ein Boot liegt am Strand von Heringsdorf auf der Insel Usedom. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern kann sich nach Angaben von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln zum 20. März verlassen und den Saisonstart zu Ostern mit Zuversicht planen. „Seit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz am 16.2. besteht Klarheit“, sagte Meyer am Donnerstag im Landtag in Schwerin.

Schwerin - Es gebe einen dreistufigen Plan. Die dritte Stufe mit weitreichender Aufhebung der Beschränkungen wird am 20. März wirksam. Meyer wies damit Vorwürfe der AfD zurück, die krisengeschüttelte Branche finden nicht die nötige Unterstützung.

Auch der CDU-Abgeordnete Wolfgang Waldmüller zeigte sich optimistisch, dass der Neustart zu Ostern gelingt. „Die Branche ist für den Sommer zuversichtlich. Das zeigen die Umfragen“, sagte er. Ähnlich äußerten sich auch Sprecher anderer Fraktionen.

Der Landestourismusverband erwartet für 2022 rund 31 Millionen Übernachtungen. Dies wäre im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Jahren mit Corona-bedingten Zwangsschließungen eine spürbare Verbesserung. Das Statistische Landesamt hatte für 2021 etwa 26,6 Millionen Übernachtungen registriert. Im Vorkrisenjahr 2019 waren es rund 34,1 Millionen.

Meyer machte angesichts der aktuell steigenden Infektionszahlen allerdings deutlich, dass auch nach dem 20. März regional zusätzliche Schutzmaßnahmen verfügt werden können. Damit solle besonders heftigen Corona-Ausbrüchen gezielt entgegengewirkt werden. An diesen Hotspot-Regeln werde derzeit gearbeitet. „Es geht um die Gesundheit“, sagte Meyer. dpa