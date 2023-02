Mieter bei Brand schwer verletzt: 120.000 Euro Schaden

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Eine brennende Kerze hat in Güstrow einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus verursacht, bei dem ein Mieter schwer verletzt wurde. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, brach das Feuer gegen Mitternacht in dem Mehrfamilienhaus westlich der Altstadt aus. Ursache sei eine unbeaufsichtigte Kerze in der Wohnung eines 43 Jahre alten Mieters gewesen.

Güstrow - Durch die Kerze fingen Einrichtungsgegenstände Feuer. Der 43-Jährige erlitt unter anderem Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchvergiftung. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr musste insgesamt zwölf weitere Menschen aus dem Mehrfamilienhaus holen. Einige der Mieter bräuchten Notunterkünfte, denn durch Feuer, Qualm und Löschwasser sind laut Polizei drei Wohnungen in dem Haus unbewohnbar. Der Gesamtschaden wurde auf mindestens 120.000 Euro geschätzt. In der Wohnung des 43-Jährigen verendeten außerdem zwei Katzen im Feuer. Gegen den Verursacher des Brandes wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. dpa