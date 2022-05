Mikrodarlehen: Land will mit Neuauflage Gründungen fördern

Geldscheine liegen auf einem Tisch. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die Gründung von Unternehmen im Land ankurbeln. „Mit dem Mikrodarlehen sollen Existenzgründungen wieder stärker unterstützt werden. Oftmals fehlt es bei den Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen an finanziellen Mitteln bei den Betriebsausgaben oder die Einnahmen reichen am Anfang noch nicht aus“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - Die Zuschüsse von bis zu 25 000 Euro sollen Gründungsplanungen - die in der Pandemie auf Eis gelegt wurden - wiederbeleben.

Mit der Maßnahme will das Ministerium den Angaben zufolge ein Programm aus den Jahren 2004 bis 2019 wiederauflegen. Finanziert werden soll das Ganze mit 8 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). „Künftig können auch Gründungen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe mit einem Darlehen unterstützt werden“, hieß es weiter. Meyer will hiermit auch die Fachkräftesicherung unterstützen, indem Gründungen und Übernahmen von Handwerksbetrieben erleichtert werden.

Die Neuauflage wurde sowohl im Handwerk als auch in der Industrie begrüßt: „Das Mikrodarlehen ist für Existenzgründer und bestehende kleinere Betriebe ein gutes Instrument, um Anschubfinanzierungen mit zu unterstützen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Jens-Uwe Hopf. Dies gelte auch für die Unternehmensnachfolge. Den Angaben zufolge steht in rund 3000 Handwerksbetrieben seines Bereiches in den nächsten fünf Jahren ein Generationenwechsel an.

Torsten Ries, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Rostock, sagte: „Es ist gut, dass Gründungen unterstützt werden, denn engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer sind der Motor des wirtschaftlichen Lebens – von der Gründung bis hin zur Übergabe“. dpa