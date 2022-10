Mildes Herbst-Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern

Die bunten Blätter einer Platane werden von der Sonne angestrahlt. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwarten am verlängerten Wochenende weiter milde Temperaturen. Der Oktober endet laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) mit wenig Wolken und viel Sonnenschein, gegen Abend bleibt es klar oder leicht bewölkt. Die Höchstwerte steigen auf 18 bis 20 Grad an, an der Vorpommerschen See auf 15 bis 18 Grad.

Schwerin - Die Nacht zum Montag bleibt zunächst klar, bevor sich bei Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad vereinzelt Wolken und Nebel bilden können.

Am Montagmorgen ist laut DWD noch mit Dunst und Nebel zu rechnen, der sich im Laufe des Vormittags auflöst. Ab mittags ziehen starke Wolken auf, vereinzelt wird es heiter. Im weiteren Tagesverlauf regnet es in Mecklenburg vereinzelt, nach Osten hin bleibt es vermehrt trocken bei Höchsttemperaturen von 15 bis 17 Grad. Die Nacht zum Dienstag ist den Angaben zufolge stark bewölkt. Vereinzelt regnet es etwas und bleibt später meist trocken. Im Laufe der Nacht kann sich Nebel oder auch Hochnebel bilden, dabei fallen die Temperaturen auf 12 bis 10 Grad. dpa