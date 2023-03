Mindestlohn-Kontrollen des Zolls auch im Nordosten

Das Zoll Abzeichen auf der Uniform eines Beamten. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Auch der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern hat an den bundesweiten Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns teilgenommen. Der Fokus der Kontrollen habe unter anderem auf dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe und Friseursalons gelegen, teilte das Hauptzollamt in Stralsund am Donnerstag mit. 101 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit seien im Einsatz gewesen.

Schwerin/Stralsund - Insgesamt wurden demnach 171 Arbeitgeber geprüft und 387 Beschäftigte befragt. Laut dem Sprecher des Zolls werden die Aussagen im Anschluss mit den Geschäftsunterlagen, besonders den Lohnabrechnungen abgeglichen. Zudem gibt es einen Informationsaustausch mit anderen Behörden wie der Rentenversicherung.

Schlussendlich eingeleitet worden seien zwei Straf- und drei Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zudem gab es demnach 17 erste Hinweise auf Verstöße, die noch weiter aufgeklärt werden müssen. dpa