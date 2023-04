Minister: Land unterstützt Ausbau von General Dynamics

Teilen

Reinhard Meyer (SPD), Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, spricht bei einer Pressekonferenz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird das Wehrtechnikunternehmen General Dynamics European Land System-FWW (Neubrandenburg) beim Ausbau seiner Aktivitäten unterstützen. „Wir wollen noch mehr Wertschöpfung nach Neubrandenburg holen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch nach einem Besuch der Firma. Die Tochterfirma eines amerikanischen Konzerns biete tarifgebundene Jobs im verarbeitenden Gewerbe, die wichtig für den Nordosten seien.

Neubrandenburg - Meyer will sich dafür einsetzen, dass an den General-Dynamics-Standorten im Osten von MV im Zuge der neuen Sicherheitspolitik noch mehr Bundeswehrfahrzeuge gewartet und instandgehalten werden. Konkrete Zahlen nannte Meyer nicht.

Der US-Konzern hatte die Firma mit 220 Mitarbeitern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns 2018 übernommen. Dessen Eigentümer hatte sie aus Altersgründen abgegeben. Die Firma gilt als einer der größten auf Militärtechnik spezialisierten Betriebe im Nordosten. Sie wartet Militärfahrzeuge - vom Panzer bis zum Jeep - in Oertzenhof, Pasenow, Strasburg und zweimal in Neubrandenburg. Das europäische Tochterunternehmen hat nach eigenen Angaben rund 2400 Mitarbeiter in Österreich, Tschechien, Deutschland, Spanien und der Schweiz. dpa