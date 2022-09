Minister Meyer will 365-Euro-Jahresticket für alle in MV

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat sich für ein 365-Euro-ÖPNV-Jahresticket für alle in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen. Sein Vorschlag für die Nachfolge des 9-Euro-Tickets sei zweigeteilt, sagte Meyer am Freitag im Landtag. Das Land finanziere ein 365-Euro-Jahresticket in MV und der Bund solle ein Zusatzticket für außerhalb des Bundeslandes finanzieren.

Schwerin - Mit seinem Vorschlag geht Meyer über den Koalitionsvertrag von Rot-Rot aus dem Herbst 2021 hinaus. Dort war lediglich ein 365-Euro-Jahresticket für Senioren vereinbart worden. Es soll vom kommenden Jahr an gelten. Für Auszubildende gibt es das Ticket bereits, mit dem der komplette Nahverkehr im Nordosten für umgerechnet einen Euro am Tag genutzt werden kann.

Meyer forderte vom Bund die Aufstockung der sogenannten Regionalisierungsmittel, mit denen die Länder den ÖPNV finanzieren. Die 1,5 Milliarden Euro, die Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) anbiete, seien nicht mehr als die im Koalitionsvertrag vereinbarte Summe - was vor dem 9-Euro-Ticket gewesen sei. Mehr Regionalisierungsmittel seien nötig, um das Nahverkehrsangebot in MV auszubauen. „Da haben wir noch Hausaufgaben“, räumte der Minister ein. Auch zur Deckung der gestiegenen Energiepreise brauche es mehr Geld vom Bund, so Meyer. Hier nannte er 1,65 Milliarden Euro. dpa