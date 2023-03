Ministerin an Fachschüler: Beantragt die Energiepauschale

Die Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern hat Berufs- und Fachschüler dazu aufgerufen, die Energiepreispauschale des Bundes zu beantragen. „Sie können bereits jetzt einige Schritte erledigen, um später die Einmalzahlung schneller zu erhalten“, sagte Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch in Schwerin.

Schwerin - Um die Einmalzahlung von 200 Euro zu erhalten, müssen die laut Oldenburg 9700 berechtigten Schülerinnen und Schüler im Land sich zuerst authentifizieren. Dies sei über ein BundID-Konto oder eine von den Schulen bereitgestellte Kombination aus Zugangscode und Pin möglich. Der offizielle Start des Antragsverfahrens ist für den 15. März geplant.

„Die Abstimmungen der Länder mit dem Bund waren nicht immer einfach und haben lange gedauert. Ich bin froh, dass wir nun endlich die Voraussetzungen für die Auszahlung schaffen konnten“, so die Bildungsministerin. dpa