Ministerin ernennt neuen Beauftragten für SED-Aufarbeitung

Burkhard Bley, neuer Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa

Knapp zwei Wochen nach seiner Wahl im Landtag wird Burkhard Bley zum neuen Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur ernannt. Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) will dem 57-jährigen Kulturwissenschaftler am Dienstag (15.30 Uhr) in Schwerin die Ernennungsurkunde überreichen. Zugleich soll die scheidende Behördenleiterin Anne Drescher, die das Amt zehn Jahre ausübte und den Bestimmungen zufolge nicht für eine dritte Amtszeit in Frage kam, feierlich verabschiedet werden.

Schwerin - Die offizielle Amtsübernahme durch Bley wird dann zum 11. August erfolgen.

Die Behörde des Landesbeauftragten gewährt Hilfe und Beratung für Opfer der SED-Herrschaft und widmet sich der politisch-historischen Aufarbeitung der Diktaturerfahrungen. Unter der Leitung Dreschers wurden die Wirkungsbereiche ausgeweitet, etwa auf Spätfolgen für Menschen, die in DDR-Kinderheimen untergebracht waren, oder auf die Auswirkungen des Staatsdopings in der DDR. dpa