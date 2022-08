Ministerin: So viele Lehrer eingestellt wie seit 2015 nicht

Schuljahresbeginn

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen sind zu Beginn des neuen Schuljahres 690 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. Das seien so viele wie seit dem Schuljahr 2015/16 nicht mehr, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin. Allerdings ist auch die Zahl der Schüler im Vergleich zum Vorjahr um rund 4500 auf 160.200 gestiegen.

Schwerin - Die Zahl der Lehrkräfte nahm den Angaben zufolge um knapp 300 auf 13.610 zu. Das neue Schuljahr begann am Montag.

Knapp ein Drittel der neueingestellten Lehrer - 32 Prozent - seien Quereinsteiger, also Lehrkräfte, die kein herkömmliches Lehramtsstudium absolviert hätten, sagte Oldenburg. Von ihnen seien 80 Prozent bereits qualifiziert worden oder befänden sich in der Qualifizierung. Vom kommenden Schuljahr an soll in MV kein einziger Seiteneinsteiger mehr unvorbereitet vor einen Klasse treten. Die Betroffenen sollen bereits im Mai eingestellt und vor Beginn des neuen Schuljahrs qualifiziert werden. dpa