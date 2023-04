Ministerium: Abi-Prüfungen in MV reibungslos gestartet

„Abitur“ steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die Abitur-Prüfungen sind in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch nach Angaben des Bildungsministeriums reibungslos gestartet. Die Schulen seien zufrieden, es seien keine Schwierigkeiten gemeldet worden, teilte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Am Mittwoch fand die schriftliche Deutschprüfung statt - auch in anderen Bundesländern.

Schwerin - Mehr als 5000 Abiturienten stellen sich den Prüfungen in MV, wie es hieß. Sie bekämen für die Bearbeitung der Aufgaben 30 Minuten mehr Zeit als eigentlich vorgesehen - beim Deutsch-Aufsatz waren das 285 statt 255 Minuten. Grund ist nach Worten von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) die schwierige Gymnasiums-Zeit der jetzigen Prüflinge. Sie hätten diese mit erheblichen Corona-Einschränkungen durchlaufen. Außerdem hat das Bildungsministerium die Prüfungshinweise vorab präzisiert, um den Lehrern eine gezieltere Vorbereitung ihrer Schützlinge zu ermöglichen. Dies sei in der Kultusministerkonferenz so abgestimmt gewesen, hieß es.

In Nordrhein-Westfalen musste der Start der Abiturklausuren vor einer Woche wegen massiver technischer Probleme verschoben werden. Es hatte erhebliche Probleme beim Herunterladen der Aufgaben von einem Server gegeben. dpa