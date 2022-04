Ministerium: Unterlagen zur Klimastiftung wurden übergeben

Teilen

Die Hauptakte zur Gründung der umstrittenen Klimastiftung MV ist nach einem Bericht der „Welt am Sonntag“ bei der Auflösung des Energieministeriums nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern Ende 2021 verloren gegangen. Die Landesregierung dementiert. „Das Innenministerium und das Wirtschaftsministerium stellen übereinstimmend fest, dass Unterlagen zur Gründung der Klimaschutzstiftung der Energieabteilung übergeben worden sind“, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag in Schwerin mit.

Schwerin - Der am Samstag veröffentlichte Medienbericht stützt sich auch auf Aussagen des jetzigen Innen- und früheren Energieministers des Landes, Christian Pegel (SPD). Dieser habe auf die Frage, wohin die Dokumente seines ehemaligen Ministeriums gelangt sind, keine Antwort gegeben können.

Pegel steht genauso wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aktuell wegen der maßgeblich durch Gelder aus russischen Gasgeschäften finanzierten Stiftung unter Druck. Diese hatte den Bau der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützt. Die Inbetriebnahme der Leitung wurde durch die Bundesregierung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gestoppt. Die Stiftung soll dem Willen des Landtags in Schwerin nach aufgelöst werden, es ist jedoch noch nicht geklärt, ob das juristisch möglich ist. dpa