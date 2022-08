Ministerpräsidentin Schwesig erkundet Probleme der Bauern

Agrar

Trotz der Verteuerung bei Diesel und Dünger: Die Ernte muss vom Feld, die Herbstbestellung rückt näher. Den Bauern fehlen aber noch Vorgaben aus der Politik. MV-Regierungschefin Manuela Schwesig kommt nun zu Gesprächen.

Ladenthin – Über die Probleme der Landwirtschaft will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Donnerstag (10.00 Uhr) mit Bauern im Süden Vorpommerns ins Gespräch kommen. Auf ihrer MV-Tour wird die SPD-Politikerin vom Landesbauernverband zuerst auf einem Gänsehof in Ladenthin (Vorpommern-Greifswald) begrüßt, auf dem auch Fleischrinder der Rasse „Uckermärker“ gehalten werden.

Ungeachtet der in einigen Regionen langen Trockenheit erwarten die Bauern für 2022 bisher eine durchschnittliche Getreideernte, sehen sich aber durch stark gestiegene Preise für Kraftstoffe, Dünger und Saatgut belastet. Weitere Themen dürften die Folgen des Krieges in der Ukraine für den Pflanzenanbau, die EU-Agrarförderung und die umstrittenen Vorgaben aus Brüssel für reduzierten Dünger- und Pestizideinsatz sein. Viele Landwirte sehen die Pläne, über die der Verband seit Monaten mit Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) streitet, sehr kritisch.

Schwesig plant bei ihrer jährlichen Sommerreise durch den Nordosten regelmäßig einen Agrar-Tag ein. Weitere Stationen sind ein Pferdezucht- und Marktfruchtbetrieb in Polzow und das Gut Borken, das mit bis zu 6000 Bio-Rindern auf etwa 5000 Hektar Weiden am Fluss Randow zu den größten Vieh haltenden Bio-Betrieben im Norden Deutschlands gezählt wird.

Die Landwirtschaft und die mit ihr verbundene Ernährungswirtschaft gelten als Schlüsselbranchen für Mecklenburg-Vorpommern. dpa