Ministerpräsidentin Schwesig in Kopenhagen

Manuela Schwesig im Gespräch vor dem Festakt der Landesregierung zum Tag der Deutschen Einheit. © Frank Hormann/dpa/Archiv

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) reist am Montag für zwei Tage in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Begleitet wird sie von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD). In Kopenhagen sind unter anderem ein Gespräch mit Energiestaatssekretär Lars Frelle Petersen und ein Besuch der Technischen Universität Dänemarks geplant.

Kopenhagen - Außerdem soll ein gemeinsam von der Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV und dem Wirtschaftsministerium organisiertes „Business-Meeting“ stattfinden. Am Montagabend ist ein Empfang der Deutschen Botschaft zum Tag der Deutschen Einheit geplant, bei dem MV in diesem Jahr Partnerland ist.

Mecklenburg-Vorpommern vollzieht in seinem Auslandswirtschaftsfokus derzeit einen Schwenk weg von Russland hin zum baltischen Raum. Im September fand erstmals in Rostock ein „Baltic Sea Business Day“ statt. In den Jahren zuvor hatte es stattdessen den Russlandtag gegeben. Nach Putins Überfall auf die Ukraine wurde das Format beendet.

Dänemark gehört zu den wichtigsten Außenhandelspartnern Mecklenburg-Vorpommerns. Bei den Exporten aus MV lag Dänemark im vergangenen Jahr auf Platz vier. Laut Statistischem Landesamt gingen Waren im Wert von 575,2 Millionen Euro in das skandinavische Land. dpa