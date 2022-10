Ministerpräsidentin Schwesig startet Gespräche in Kopenhagen

Manuela Schwesig im Gespräch vor dem Festakt der Landesregierung zum Tag der Deutschen Einheit. © Frank Hormann/dpa/Archiv

Mecklenburg-Vorpommern will seine Kontakte zum Ostsee-Anrainer Dänemark weiter ausbauen und dabei auch auf dem Gebiet der Energiegewinnung von den Erfahrungen der Skandinavier profitieren. Eine von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geleitete Regierungsdelegation startete dazu am Montag in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zweitägige Gespräche.

Schwerin/Kopenhagen - Auf dem Programm stehen unter anderem ein Treffen mit Energiestaatssekretär Lars Frelle Petersen und ein Besuch der Technischen Universität. Am Montagabend lädt die Deutsche Botschaft anlässlich des Tags der Deutschen Einheit zu einem Empfang, zu dem rund 400 Gäste erwartet werden. Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr Partnerland.

Mit dem zweitägigen Besuch in Kopenhagen untermauert Schwesig ihre Bemühungen um eine Kurskorrektur in den internationalen Beziehungen, weg von Russland und mehr hin zu den anderen Ostsee-Anrainern. Erst im September hatte es in Rostock erstmals einen „Baltic Sea Business Day“ gegeben. Schwesig wird von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (beide SPD) sowie Vertretern der Wirtschaft begleitet. Dänemark gehört bereits seit Jahren zu den wichtigsten Außenhandelspartnern Mecklenburg-Vorpommerns. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gingen im Vorjahr Waren im Wert von 575,2 Millionen Euro in das Land. dpa