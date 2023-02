Missbrauchs-Prozess fortgesetzt: Plädoyers vertagt

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Der am Landgericht Schwerin laufende Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen dauert länger. Die Strafkammer verschob die für Mittwoch geplanten Plädoyers und setzte stattdessen die Beweisaufnahme mit weiteren Fragen an den Angeklagten fort.

Schwerin – Der 46-Jährige hatte bereits gestanden, im Januar 2019 in einer Schweriner Ferien-Anlage einen damals elf Jahre alten Jungen missbraucht zu haben. Den Kontakt zu dem Kind hatte der in Niedersachsen lebende Mann im Frühjahr 2018 über eine Gaming-Plattform im Internet angebahnt. Danach kam es zu etwa 40 Video-Telefonaten, bei denen der Angeklagte den Jungen zu sexuellen Handlungen animierte und solche auch an sich vornahm.

Nun gab der Angeklagte an, im Sommer 2019 das Interesse an dem Jungen verloren zu haben, weil er zwischenzeitlich Kontakt zu einem anderen Kind aufgebaut hatte. Für den Missbrauch dieses Jungen war der Mann 2020 zu einer Haftstrafe verurteilt worden, die er verbüßt hat. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens waren die abgespeicherten Video-Chats mit dem in Schwerin missbrauchten Jungen gefunden worden.

Das Landgericht will den Prozess am kommenden Montag mit dem Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen fortsetzen. Mit einem Urteil ist Anfang März zu rechnen. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten sich bereits darauf verständigt, dass die zu erwartende Höchststrafe bei einem umfassenden Geständnis nicht über fünf Jahre und drei Monaten hinausgeht. dpa