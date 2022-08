Missglücktes Überholmanöver endet für Motorradfahrer tödlich

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Landkreis Rostock

Tödliches Überholmanöver: Beim Überholen mehrerer Autos stürzt ein Motorradfahrer aus Rostock und prallt gegen einen Baum.

Bastorf - Bei Bastorf im Landkreis Rostock ist ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, stürzte der 22-jährige Mann am Sonntag mit der Maschine beim Wiedereinscheren vor einem Auto auf der Landesstraße 12. Er schleuderte von der Straße, überschlug sich mit dem Krad und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Mann aus Rostock erlag trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen von Rettungskräften noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Motorradfahrer, der allein unterwegs war, hatte vor dem Sturz mehrere Autos auf der engen Landstraße südlich von Kühlungsborn überholt. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, das ein Dekra-Gutachter die genaue Unfallursache untersuchen soll. Wegen der Bergungsarbeiten blieb die Straße rund eineinhalb Stunden gesperrt. dpa