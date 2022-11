Mit Haftbefehl gesucht: Zwei Männer festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer sind bei Kontrollen in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden. In der Nacht zum Sonntag überprüften die Beamten in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen 40-Jährigen in einem Bus nach Berlin, wie die Bundespolizei am Montagmorgen mitteilte. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Hehlerei von der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder vorgelegen habe.

Pasewalk - Zudem bestand demnach ein weiterer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Dresden wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den Angaben zufolge wurde der 40-Jährige daraufhin von den Beamten festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.

Am Sonntagabend wurde außerdem ein 48-jähriger Mann im Ortsteil Polzow kontrolliert. Er war wegen Diebstahls in fünf Fällen von der Staatsanwaltschaft Bonn verurteilt worden und hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren abzusitzen. Der 48-Jährige wurde nach der Kontrolle in die JVA Stralsund gebracht. dpa