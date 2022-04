Mit internationalem Haftbefehl gesuchter Dieb gefasst

Symbolbild

Einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Rasentraktordieb hat die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze gefasst. Der 42-Jährige wurde am Montag auf der Autobahn 11 nahe Penkun auf der Fahrt mit einem Transporter in Richtung Berlin festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Mann aus Litauen werde von dänischen Behörden wegen bandenmäßigen Diebstahls und schweren Raubes gesucht.

Penkun/Kopenhagen - Nach einer Vorführung bei einem Haftrichter in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) soll er nach Dänemark ausgeliefert werden.

Die Bundespolizei hatte den Tatverdächtigen bereits im Herbst 2021 nach längerer Verfolgung auf der Autobahn 20 bei Grimmen gestellt. Damals war er mit ausgeschaltetem Licht auf der Autobahn von Dänemark nach Osten unterwegs. In seinem Transporter wurden sechs Rasentraktoren und weitere Technik im Wert von mehreren Zehntausend Euro gefunden. Transporter und Beute wurden beschlagnahmt. Der Mann gab an, die Technik gekauft zu haben, und konnte wegen aufwendiger Ermittlungen vorerst gehen.

Später kam heraus, dass die Papiere gefälscht und mit einem Drucker jeweils neue Gerätenummern angefertigt worden waren. Daraufhin war vor einem Monat ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Der 42-Jährige wurde in ein Gefängnis in Bützow gebracht, von wo er ausgeliefert werden soll. dpa