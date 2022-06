Mitarbeiterin ruft Tochter und rettet Seniorin vor Betrug

Eine umsichtige Bankangestellte aus Vorpommern hat eine Rentnerin vor dem Verlust von 35.000 Euro bewahrt - allerdings sehr knapp. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatten Unbekannte die 87-jährige Frau aus Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) am Dienstag angerufen. Der Anrufer gab sich als Beamter aus und erzählte der Frau, dass ihre Tochter einen Unfall mit vier Toten verursacht habe und deshalb in Haft sitze.

Ribnitz-Damgarten - Gegen eine Kaution von 35.000 Euro könne sie aber freikommen.

Die Seniorin war so geschockt, dass sie sich mit einem Taxi nach Ribnitz-Damgarten fahren ließ und dort das Geld abhob. Während die 87-Jährige zurückfuhr, rief die Bankmitarbeiterin wegen der hohen Summe die echte Tochter an. Diese fuhr sofort nach Bad Sülze und nahm ihre Mutter samt Geld in Empfang, so dass die Geldübergabe gerade noch verhindert werden konnte. Die Polizei dankte der Bankmitarbeiterin ausdrücklich für ihre Umsicht.

In der Region sei es am Dienstag zu mindestens 18 solcher Schockanrufe gekommen, wobei die Betrüger bis zu 100.000 Euro forderten. In keinem Fall habe das geklappt. dpa