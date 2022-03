Mittel für Städtebauförderung sinken

Die CDU fordert angesichts galoppierender Baupreise eine verlässliche finanzielle Unterstützung von Bund und Land in der Städtebauförderung. Mit Hilfe dieser Förderung sollten bauliche und funktionelle Missstände in festgelegten Sanierungsgebieten beseitigt und gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen werden. „Dieses Ziel rückt mit der derzeitigen Finanzierung der Städtebauförderung in immer weitere Ferne“, sagte die CDU-Abgeordnete Ann Christin von Allwörden am Freitag im Landtag in Schwerin.

Schwerin - Nach ihren Angaben gewährte der Bund 2019 den Kommunen im Land noch 31 Millionen Euro, bis 2025 sinke die Zuwendung aber auf knapp 28 Millionen Euro. Allwörden forderte eine spürbare Erhöhung des derzeit 790 Millionen Euro umfassenden Bundesprogramms, das von Ländern und Kommunen jeweils in gleicher Höhe ergänzt wird.

Bauminister Christian Pegel (SPD) verwies auf einen einstimmigen Beschluss aller Länder-Ressortchefs, mit dem der Bund zu einer Aufstockung auf 1,5 Milliarden Euro aufgefordert worden sei. „Mehr ist immer gut und es hilft fast immer auch besser. Aber es muss erkämpft werden“, sagte Pegel unter Hinweis auf die krisenbedingt aktuell schwierige Finanzlage. Zudem seien die westdeutschen Länder nicht mehr bereit, den ostdeutschen Kommunen eine bevorzugte Behandlung in der Städtebauförderung zuzugestehen. Das sei der Grund für den Rückgang der Bundeszuweisungen an Mecklenburg-Vorpommern.

Nach Angaben von Pegel erfüllen im Nordosten 97 Städte die Förderkriterien. Bislang seien Projekte in den sechs großen und 31 mittleren oder kleinen Städten gefördert worden. Als Beispiel nannte die Linken-Abgeordnete Eva-Maria Kröger das Kulturquartier in Neustrelitz. Nach den Worten Allwördens gibt es gerade in kleineren Städten und Gemeinden nach wie vor Bedarf, die Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandorte auszubauen. Der Antrag der CDU fand im Landtag keine Mehrheit. dpa