Mobil ohne Auto: Gästekarte „Müritz-rundum“ startet wieder

Teilen

Bootsliegeplätze im Stadthafen an der Müritz. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

An der Mecklenburgischen Seenplatte können Gäste ab Freitag wieder ihre Autos stehen lassen und kostenlos mit Bussen an der Müritz unterwegs sein. Der regionale Tourismusverband startet in Bollewick bei Röbel symbolisch das über Kurkarten finanzierte Nahverkehrskonzept „Müritz rundum 2022“. Dazu haben sich die Städte Röbel und Waren sowie die Dörfer Klink und Rechlin zusammengeschlossen.

Röbel – 2022 wird auch die Tourismusgemeinde Bollewick daran angeschlossen.

Mit der Vorlage der Kurkarten können Besucher am größten Binnensee Deutschlands Rad fahren oder Wandern und dabei beliebig oft Busse nutzen, wann und wo sie wollen. Das Projekt gilt als Vorreiter für den Nordosten. Es ist die fünfte Saison. In der letzten kompletten Saison 2019 hatte 79.000 Gäste das „Müritz-rundum“-Angebot genutzt. 2020 und 2021 konnte das Angebot wegen der Corona-Pandemie erst deutlich später beginnen.

Im August können Gäste mit dem Ticket auch bis ins 50 Kilometer entfernte Neubrandenburg mit dem Bus unterwegs sein. Die Müritz-Region liegt rund 100 Kilometer nördlich von Berlin und gilt als Haupttourismusgebiet der Seenplatte. dpa