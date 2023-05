Möglicher Einsatz von Insektizid in Wäldern sorgt für Streit

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein von der Landesforstanstalt in Erwägung gezogenes Versprühen des Insektizides „Karate Forst“ in Wäldern in Südwestmecklenburg gegen den Schädling Kleine Grüne Kiefernbuschhornblattwespe sorgt für heftige Kritik von Umweltschützern. Die Landesgeschäftsführerin der Umweltorganisation BUND, Corinna Cwielag, kritisierte einen Einsatz des Mittels am Mittwoch in der „Schweriner Volkszeitung“ als unverantwortlich.

Schwerin - Es sei ein Total-Insektizid und töte auch andere Insekten, die für das Ökosystem Wald zwingend nötig seien.

Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, könnte der Einsatz von „Karate Forst“ Ende Mai nötig werden. Ob es wirklich dazu kommt, wird demnach noch geprüft. Ziel sei, das Verkahlen und Absterben großer Kiefernwaldflächen in der Region zu verhindern. Die Larven der Kleinen Grünen Kiefernbuschhornblattwespe fräßen die Kronen kahl. Das Insekt habe sich in den 'vergangenen Jahren ungewöhnlich stark vermehrt. Betroffen seien die Forstämter Grabow und Kaliß im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Gebiete mit hohem naturschutzfachlichen Wert und mit Bezug zu Gewässern würden ausgenommen, wenn es zum Versprühen von „Karate Forest“ kommen sollte, versicherte das Ministerium. Dadurch entstehe ein Flickenteppich und Insekten könnten in die behandelten Gebiete wieder einwandern. Für Menschen sei „Karate Forest“ nicht giftig und es sei auch als nicht bienengefährlich eingestuft. Das Mittel töte die zum Zeitpunkt der Anwendung in der Kiefernkrone befindlichen Insekten. dpa