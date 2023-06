Mordprozess: Ließ Mutter ihren einjährigen Sohn verdursten?

Teilen

Das Türschild neben dem Haupteingang zum Landgericht Rostock. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Vor dem Landgericht Rostock hat am Dienstag ein Prozess gegen eine 24-jährige Frau begonnen, die laut Anklage im September 2021 in Güstrow ihren einjährigen Sohn hat verhungern und verdursten lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Deutschen Mord vor. Sie habe ihr Kind aus niedrigen Beweggründen getötet und es nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt.

Rostock - Zudem soll sie das Baby trotz einer schweren Magen-Darm-Erkrankung nicht zum Arzt gebracht, sondern allein in der Wohnung zurückgelassen haben, um zu feiern und die Zeit mit ihrem Freund zu verbringen, teilte das Landgericht in einer Pressemitteilung mit.

Das Kind starb in der Nacht auf den 21. September 2021 an einem Gerinnsel in den Lungenschlagadern bei hochgradigem Flüssigkeitsverlust und Austrocknung infolge einer infektiösen Durchfallerkrankung. Die Frau soll auch ihre Fürsorgepflicht gegenüber ihrem damals vierjährigen Sohn gröblich verletzt haben. dpa