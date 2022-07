Mordversuch: Messerattacke mit Karnevalsmaske

Drei Monate nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen Wohnungsmieter in Stralsund hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Dem Beschuldigten werden versuchter Mord und versuchter schwerer Raub vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Der 33-Jährige soll als Autoverkäufer gewusst haben, dass der Geschädigte eine fünfstellige Summe Bargeld zu Hause hatte.

Stralsund - Der Geschädigte sei einige Tage vorher zu einem Verkaufsgespräch bei dem Tatverdächtigen in Greifswald gewesen.

Die Messerattacke hatte sich am 6. April in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Der Täter hatte eine Karnevalsmaske getragen und an der Wohnungstür geklingelt. Sofort nach dem Öffnen wurde auf den 58-jährigen Mieter eingestochen. „Damit handelt es sich um Heimtücke als Mordmerkmal“, sagte der Sprecher. Der Mieter wehrte sich stark und schrie laut, so dass Nachbarn zu Hilfe kamen. Der maskierte Täter floh. In der Wohnung hatte der Mieter 30 000 Euro in bar, die aber nicht gestohlen wurden. Die Polizei nahm den Verdächtigen zwei Tage später fest. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Der 33-Jährige bestreite - trotz zahlreicher Indizien, darunter auch Handydaten - die Tat bisher, so der Sprecher. Die Maske sei vor dem Wohnhaus des Beschuldigten gefunden worden. Der Prozess soll am Landgericht Stralsund stattfinden. Das Opfer wurde laut Polizei notoperiert und hat den Vorfall ohne ernsthafte gesundheitliche Folgen überstanden. dpa