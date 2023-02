Motorrad im Wert von 25.000 Euro in Greifswald entwendet

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben einem Motorradbesitzer in Greifswald eine Maschine im Wert von 25.000 Euro gestohlen. Das Krad stand in einem Carport, wie die Polizei mitteilte. Der 32 Jahre alte Besitzer habe den Diebstahl am Freitagmorgen angezeigt. Weitere Einelheiten dazu waren noch nicht bekannt. Die schwarze Maschine hatte ein Kennzeichen mit den Buchstaben HGW für Greifswald.

Greifswald - Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den vergangenen Tagen gemacht haben. dpa