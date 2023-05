Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall bei Waren

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto ist nördlich von Waren an der Müritz der Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 42-Jährige sei nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag in einer Rechtskurve zu schnell gefahren und nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 37-Jährigen zusammengestoßen.

Waren - Eine 32 Jahre alte Mitfahrerin auf dem Motorrad wurde demnach bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Die Autofahrerin erlitt den Angaben zufolge einen Schock.

Der Unfall geschah auf einer schmalen Landstraße unweit des Ortsteils Neu Falkenhagen. Die Straße wurde zur Bergung in beide Richtungen gesperrt. Das Motorrad fing laut Polizei nach dem Unfall an zu brennen. Das Feuer wurde demnach vor Ort durch Unbeteiligte gelöscht. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten geborgen werden. Der Schaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. dpa