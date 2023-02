Motorroller angesteckt: Brandstifter gesucht

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach einem Wohnhausbrand in Rambin auf der Insel Rügen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, brach das Feuer am Sonntagabend kurz vor Mitternacht an einem Motorroller aus, der schon vor längerer Zeit vor dem Wohnhaus abgestellt worden war. Die Untersuchung eines Brandgutachters ergab am Montag, dass der Brand an dem Leichtmotorrad vermutlich gelegt wurde.

Rambin - Die Flammen griffen auf ein Vordach, die Fassade und den Dachstuhl des Hauses über, in dem ein 82 Jahre alter Mann wohnte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor das ganze Haus Feuer fing. Der Senior, dem Wohnhaus und Motorrad gehören sollen und der dort allein lebte, konnte flüchten und blieb unverletzt. Zu einem möglichen Motiv machten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen noch keine Angaben.

Die Schadenshöhe wurde auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Rambin liegt im Süden der Ostsee-Insel an der Zufahrt vom Festland aus Stralsund. dpa