Müller und Ritter: Die Linke wird gebraucht

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Das Führungsduo der Linken in Mecklenburg-Vorpommern sieht in Berlin ein Wahlergebnis unter schwierigen Bedingungen. „Das Wahlergebnis von Berlin macht uns allen Mut, weiter konsequent für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen“, teilten Vanessa Müller und Peter Ritter am Sonntag in Schwerin mit. Die Linke werde gebraucht.

Schwerin - Aktuellen Hochrechnungen der Forschungsgruppe Wahlen zufolge kommt die CDU in Berlin auf 28,1 Prozent und liegt damit deutlich vor SPD und Grünen, die demnach 18,2 und 18,3 Prozent erreichen. Die Linke liegt danach bei 12,5 Prozent, die AfD bei 9,3 Prozent und die FDP bei 4,8 Prozent. dpa