Müller und Ritter neue Parteichefs der Nordost-Linken

Das Textlogo "Die Linke." © Peter Endig/zb/dpa/Archivbild

Die Linken in Mecklenburg-Vorpommern werden in den kommenden zwei Jahren von der 21-jährigen Vanessa Müller und dem 62-jährigen Peter Ritter geführt. Müller erhielt bei der Abstimmung auf einem Parteitag in Rostock am Samstag eine Zustimmung von 82,3 Prozent der 88 Delegierten. Für Ritter votierten auf einer zweiten Liste 56,1 Prozent. Sein Gegenkandidat, der Schweriner Torsten Skott, kam auf 43,9 Prozent.

Rostock - Ritter, der wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht in Rostock sein konnte, hatte zuvor unter anderem die erfolgreiche Teilnahme an den Kommunal- und Europawahlen in zwei Jahren in den Mittelpunkt seiner künftigen Arbeit gestellt. Zudem müssten die linken Inhalte in der Koalitionsvereinbarung durchgesetzt werden.

Müller hatte bei ihrer Vorstellung kritisiert, dass die Inhalte und Positionen der Linken bei den Wählern nicht ankämen. Sie forderte deshalb einen konsequenten Ausbau des Engagements in den Sozialen Medien. Angesichts der rückläufigen Mitgliederzahlen wolle sie verstärkt den Fokus auf junge Menschen und Frauen richten. dpa