Müritzeum langer Schließung offen: 80.800 Gäste im Vorjahr

Das Natur-Informationszentrum Müritzeum in Waren an der Müritz öffnet nach rund zwei Monaten Schließung wieder. Von diesem Donnerstag an dürfen Gäste die - touristisch gesehen - besucherstärkste Einrichtung an der Mecklenburgischen Seenplatte wieder besuchen, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Geplant sind mehrere Ferienfreizeit-Sonderaktionen, da am Freitag der letzte Schultag vor den zweiwöchigen Winterferien im Nordosten ist.

Waren - Laut Corona-Konzept dürften nach der 2G-plus-Regel aber nur 200 Gäste zugleich in den ungewöhnlichen Rundbau, zu dem eine große Süßwasser-Aquarienlandschaft sowie der Museumsgarten um den Herrensee gehört.

Die Einrichtung hatte vor der Corona-Pandemie rund 150 000 Besucher im Jahr. 2020 waren es unter Corona-Bedingungen mehr als 110 000 Besucher, was unter anderem durch laufende Kosten für Futter und Energie mehr als 300 000 Euro Minus bedeutete. Im Jahr 2021 kamen - bei noch längeren Schließzeiten und strikten Beschränkungen - rund 80 800 Besucher. Gesellschafter der Einrichtung, zu der die größte Naturkundesammlung an heimischen Tier- und Pflanzenarten gehört, sind der Landkreis und die Stadt Waren. 25 Mitarbeiter arbeiten dort. dpa