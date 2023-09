Musikinitiativpreis für Projekt „Fette Elke Tanzlokal“

Das Projekt „Fette Elke Tanzlokal“, das Musik und Unterhaltung für junge Leute per Kleinbus auch in entlegene Ecken Mecklenburg-Vorpommerns bringt, ist mit dem Musikinitiativpreis der Festspiele MV geehrt worden. Die Übergabe des von der Tageszeitung „Nordkurier“ initiierten und mit 5000 Euro dotierten Preises erfolgte am Sonntag in Stralsund im Rahmen eines Kinderkonzertes der Festspiele.

Stralsund - Eine fünfköpfige Jury hatte das vor etwa sieben Jahren aus der Taufe gehobene Projekt unter 17 Bewerbungen ausgewählt.

Nach dem Willen der Initiatoren des Preises sollen mit der Auszeichnung Kulturstätten und Initiativen gestärkt werden, die die menschenverbindende Kraft von Musik und Kultur in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Der Kulturbus „Fette Elke“ erfülle die Kriterien in besonderer Weise, erklärte Festspiele-Intendantin Ursula Haselböck. „Als Festival für das gesamte Bundesland konzertieren wir in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Auch die „Fette Elke“ nutzt Musik als soziales Medium, bringt damit Leben in dünn besiedelte Landstriche, engagiert sich für deren Attraktivität und leistet damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft“, betonte Haselböck. Das Projekt erreiche junge Menschen auch in abgelegenen Regionen und ebne mit Musik den Weg in eine weltoffene, demokratische Zukunft.

Die „Fette Elke“ tourt den Angaben zufolge zwischen April und September durch das Land, bietet eine kleine Tanzfläche im Innern des Busses und wird auch als Lautsprecherwagen, Bühne für Solokünstler oder mobiler Ausstellungsort genutzt. Wie Sebastian Schubert als Initiator von „Fette Elke Tanzlokal“ sagte, soll damit urbanes Nachtleben auch in abgelegene Regionen gebracht werden, immer auch verbunden mit der Hoffnung, junge Menschen dort zu halten und präventiv gegen Rechtsextremismus zu wirken.

Der Bus-Name spielt auf einen Titel der Band „Die Ärzte“ an, in dem es um eine übergewichtige Frau geht. Die Band selbst sieht den Song wegen des teilweise sexistischen Textes heute kritisch und hat ihn aus dem Liveprogramm genommen. dpa