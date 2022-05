Mutmaßlicher Dieb liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Der Fahrer eines als gestohlen gemeldeten Wohnmobils hat sich am Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 33-Jährige sei nach längerer Verfolgung schließlich am Freitag in Dersenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) festgenommen worden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Dersenow - Zuvor war die Autobahnpolizei auf den Mann aufmerksam geworden, weil das von ihm gefahrene Wohnmobil als gestohlen gemeldet worden war, wie ein Sprecher ergänzte. Er war mit dem Fahrzeug auf der A24 unterwegs, als die Polizisten den Mann an der Anschlussstelle Hornbek in Schleswig-Holstein anhalten wollten. Daraufhin beschleunigte dieser und versuchte, zu entkommen. Bei seinem Fluchtversuch durch mehrere Ortschaften sei der Mann teilweise mit weit über 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Erst im etwa 30 Kilometer entfernten Dersenow konnte er schließlich gestoppt werden, wie es hieß.

Wie sich herausstelle, war der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Hehlerei und mehrerer Verkehrsdelikte. Der Mann befinde sich im Polizeigewahrsam, über einen Haftantrag soll am Samstag entschieden werden. dpa