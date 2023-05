Mutmaßlicher Dieb mit Kosmetika für 15.000 Euro ertappt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Verkehrskontrolle hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim einen mutmaßlichen Serien-Kosmetik-Dieb auffliegen lassen. Der Wagen des 36 Jahre alten Mannes war Beamten in Hagenow kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Mittwoch aufgefallen, weil er bis unter das Dach mit Kartons beladen war, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Insgesamt wurden im Auto und bei einer Durchsuchung am Wohnort des Mannes Kosmetika im Wert von 15.

Hagenow - 000 Euro beschlagnahmt.

Allein in den etwa 100 Kartons im Auto waren unter anderem 400 Flaschen Shampoo, dazu Hunderte Seifen und Deo-Sprays. Der Fahrer, der in Hagenow wohnt, gab an, die Kosmetika aus einem Produktionsbetrieb in der Region, in dem er arbeitete, illegal mitgenommen zu haben und nach Rumänien bringen zu wollen. Das prüften die Polizisten auch. Den Beamten fiel zudem eine Alkoholfahne auf: Ein Atemtest ergab ein Promille Atemalkohol. Der 36-Jährige wurde vorerst festgenommen. dpa