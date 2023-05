Mutmaßlicher Dieb vergisst Medikamente und meldet sich

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wegen vergessener Medikamente in einem Rucksack ist ein Rentner auf der Insel Rügen ins Visier der Polizei geraten. Dem 78-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag für zwei Einbrüche verantwortlich zu sein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Eine Augenzeugin hatte den Täter in der Nacht aus einem Friseursalon in Sassnitz kommen und flüchten sehen.

Sassnitz - In der Nähe des Friseurladens wurde ein Rucksack mit Diebesgut und persönlichen Gegenständen gefunden. Zugleich wurde der zweite Einbruch mit Diebstahl in einem Schuhladen in der Nähe bekannt. Der Gesamtschaden wurde auf 1500 Euro geschätzt.

Als die Polizisten zu dem 78-jährigen Verdächtigen fahren wollten, hatte der sich schon selbst bei der Polizei gemeldet. Er vermisse seine Medikamente, die er brauche. Diese waren in dem Rucksack, den die Beamten gefunden hatten. Gegen den Mann wird wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. dpa