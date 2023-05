Mutmaßliches Opfer: Geld auch aus Liebe gegeben

Der nun verurteilte Bestatter (l) und sein Verteidiger stehen in einem Saal des Rostocker Amtsgerichts. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Geld, Liebe, Sex, Trauer und mutmaßlich Betrug - ein Prozess gegen einen Bestatter in Rostock sorgt für Aufmerksamkeit. Am Dienstag sagte ein weiteres mutmaßliches Opfer des Mannes aus.

Rostock - Im Betrugs-Prozess gegen einen Bestatter hat eines seiner mutmaßlichen Opfer gesagt, den 49-Jährigen wegen der Gefühle für ihn finanziell unterstützt zu haben. Nach einem ersten privaten Treffen sei sie verliebt gewesen, sagte die 63-Jährige bei der Verhandlung am Dienstag am Amtsgericht Rostock. Auf die Frage der Richterin, warum sie dem Mann später 48.000 Euro privat und zunächst ohne Quittung geliehen habe, sprach die Bankkauffrau von einer „Euphorie der Gefühle“. Schlussendlich bekam die Frau nach eigener Aussage nur 8000 Euro zurück.

Der laut Staatsanwaltschaft einschlägig vorbestrafte Mann soll mehrere Frauen um hohe Geldbeträge betrogen haben. Laut Anklage hatte er Verhältnisse mit ihnen und soll ihre emotionale Lage ausgenutzt haben. Es geht insgesamt um eine Summe von rund 200.000 Euro.

Bereits an den ersten beiden Verhandlungstagen wurden einige Frauen verhört. Zuletzt war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden, weil es auch um intime Details und den Tod des Kindes einer der Frauen ging, um dessen Bestattung sich der Mann gekümmert hatte. Die Fälle waren Thema einer Dokumentation in der ARD unter dem Titel „Der Trauerschwindler“.

Die 63-jährige Zeugin wies am Dienstag die Darstellung zurück, das geliehene Geld stehe in einem Zusammenhang mit Sex. „Sicher hatte der Sex bei ihm einen anderen Stellenwert. Das habe ich akzeptiert.“ Sie habe das jedoch nicht forciert und auf gar keinen Fall eingefordert. Die Frau hatte nach eigenen Angaben zunächst geschäftlich mit dem Angeklagten und dessen Familie zu tun. Auch da habe es nach einiger Zeit Probleme gegeben. In der Beziehung sei es dem Angeklagten zuletzt nur noch um Körperliches gegangen. Sie habe diese schließlich beendet.

Am Dienstag sollten weitere Zeugen gehört werden. Ob bereits ein Urteil gefällt wird, war noch unklar. dpa