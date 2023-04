Mutter nach Tötung ihres Neugeborenen vor Gericht - Prozessauftakt

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal.

Am Landgericht in Schwerin hat am Dienstag der Prozess gegen eine 26 Jahre alte Frau begonnen, die im vergangenen Herbst ihr Baby unmittelbar nach der Geburt getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft legt ihr Totschlag zur Last. Laut Anklage hatte die Frau in der Nacht zum 27. Oktober 2022 in der Wohnung ihres Freundes ein gesundes und lebensfähiges Mädchen zur Welt gebracht.

Schwerin - Um die Geburt zu verheimlichen, soll sie das Neugeborene aus einem Fenster im dritten Stock auf den Hof geworfen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Angeklagte in den polizeilichen Befragungen zwar Angaben zu dem Geschehen gemacht. Doch stünden die Aussagen im Widerspruch zu den Ermittlungsergebnissen, hieß es. Das Strafgesetzbuch sieht für Totschlag Freiheitsstrafen nicht unter fünf Jahren vor. dpa