MV: 124,6 Millionen Euro für gemeinsame Projekte mit Polen

Teilen

Reinhard Meyer steht auf dem Gelände einer künftigen Energiefabrik in Lübesse. © Daniel Bockwoldt/ZB/Archivbild

Mecklenburg-Vorpommern will gemeinsam mit Brandenburg die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Polen ausbauen und dabei auch an bisherige Projekte anknüpfen. Wie Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, sollen unter anderem die Kooperationen von Forschungseinrichtungen vertieft und der grenzüberschreitende Katastrophenschutz ausgebaut werden.

Schwerin - Wichtige Bereiche der Zusammenarbeit sollten zudem der Erhalt der biologischen Vielfalt, die Stärkung des nachhaltigen Tourismus und die Pflege des kulturellen Erbes in den Regionen beiderseits der Grenze sein. Die EU stellt dafür bis 2027 insgesamt 124,6 Millionen Euro bereit. „Viele strategische Schwerpunkte der Landesentwicklung können wir gezielt durch grenzüberschreitende Kooperationen stärken und vor allem auch ausbauen“, zeigte sich Meyer zuversichtlich.

Ungeachtet der Debatten um den Bau der umstrittenen, von Polen entschieden abgelehnten Erdgas-Leitung Nord Stream 2 und um Verstöße Polens gegen EU-Normen der Rechtsstaatlichkeit hatten Mecklenburg-Vorpommern und die Woiwodschaft Westpommern ihre guten Kontakte aufrecht erhalten. Direkte Begegnungen von Politikern und Vertretern des öffentlichen Lebens hatte es wegen der Corona-Pandemie zuletzt aber kaum noch gegeben.

„Wir wollen im Rahmen der neuen EU-Förderperiode auch die kleinen Projekte, die grenzüberschreitenden Begegnungen und Vorhaben zur Verbesserung des Alltags- und Wirtschaftslebens entwickeln. Sie sind der wahre Kern unserer Zusammenarbeit“, betonte Meyer. Dazu gehörten gemeinsame Aus- und Weiterbildungsprogramme oder die Initiative „Nachbar-Spracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss“. dpa