MV: Anträge für Härtefallhilfe für Ölheizungen ab Mai

Nach der Freigabe der Härtefallhilfe für Haushalte mit Öl-, Flüssiggas- Holz- oder Kohleheizung sollen in Mecklenburg-Vorpommern die Anträge ab Mai gestellt werden können. Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab am Mittwoch grünes Licht, wie das Umweltministerium in Schwerin mitteilte. Minister Till Backhaus (SPD) geht davon aus, dass rund 100.000 Haushalte im Nordosten Anspruch auf den Zuschuss haben.

Schwerin - Es werde ein Online-Antragsverfahren geben, aber auch eine Lösung für Menschen ohne Internetzugang.

„In den kommenden Tagen wird die zur Auszahlung der Mittel notwendige Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Unterschrift an die Bundesländer übersandt“, erklärte Backhaus die weiteren Schritte. „Sobald die Vereinbarung unterschrieben ist, wird Mecklenburg-Vorpommern im Nordverbund, insbesondere mit Hamburg, die letzten technischen Vorbereitungen treffen, um das Antragsverfahren spätestens zum Mai eröffnen zu können.“ dpa