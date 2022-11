MV arbeitet an Jahres-Fahrschein für Senioren

Teilen

Passagiere gehen an einem Bahnhof an Fahrkartenautomaten vorbei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Ungeachtet der Einigung von Bund und Ländern auf ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr arbeitet Mecklenburg-Vorpommern weiter an der Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für Senioren. Das sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich erklärte er: „Zunächst werden wir uns in Mecklenburg-Vorpommern auf die Einführung des Deutschlandtickets konzentrieren.“

Schwerin - Das 365-Euro-Jahresticket für Senioren soll bisherigen Ankündigungen zufolge 2023 kommen und in ganz Mecklenburg-Vorpommern in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs gelten. Für Azubis gibt es ein solches Ticket bereits. Im Haushalt 2022/23 sind für beide Angebote laut Staatskanzlei 19,4 Millionen Euro eingestellt. Weitere 15,7 Millionen Euro sind demnach für die Einführung eines landesweiten Rufbussystems vorgesehen, um kleine Orte besser anzubinden. An den Kosten für das bundesweite 49-Euro-Ticket sollen sich die Länder auch beteiligen. dpa