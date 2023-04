MV-Grüne setzen Fokus auf die Entwicklung ländlicher Räume

Der ländliche Raum in Mecklenburg- Vorpommern muss nach Vorstellungen der Grünen im Nordosten stärker entwickelt und zukunftssicher gestaltet werden. Man habe den Eindruck, die Landesregierungen seien den ländlichen Räumen bislang mit Resignation und einer Schrumpfungsstrategie begegnet, sagte die Co-Landesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen in MV, Katharina Horn, am Donnerstag.

Schwerin - Dabei seien über 90 Prozent der Landesfläche ländliche Räume, in denen fast zwei Drittel der Menschen lebten.

Die Grünen wollen am Samstag in Grimmen auf einem Landesparteitag einen Leitantrag unter dem Titel „Grünes Land – Programm für zukunftsfähige ländliche Räume in Mecklenburg- Vorpommern“ verabschieden. Darin fordert die Partei, die mit fünf Abgeordneten im Schweriner Landtag sitzt, unter anderem einen Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf dem Land, mehr Freizeitangebote für junge Menschen auch in kleinen Orten und kommunal koordinierte Klimaschutzmaßnahmen. Zu dem Parteitag wird auch die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang erwartet. dpa