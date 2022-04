MV hat 45.000 Euro in Zusammenhang mit „Sputnik“ ausgegeben

Mecklenburg-Vorpommern hat 45.000 Euro im Zusammenhang mit dem ursprünglich geplanten Kauf von russischem „Sputnik“-Corona-Impfstoff ausgegeben. Tatsächlich wurde aber kein „Sputnik“ gekauft, weil es bis heute keine europäische Zulassung dafür gibt. „Die Kosten fielen für die Beschäftigung von Juristen zur Erstellung eines Lieferoptionsvertrages an“, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstag in Schwerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Schwerin - Die Schweriner Landesregierung hatte den Kauf des „Sputnik“-Corona-Impfstoffes im vergangenen Jahr für einige Monate verfolgt. Die damalige Landesregierung aus SPD und CDU hatte Mitte April 2021 den damaligen Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) ermächtigt, Verhandlungen über einen Vertrag zum Kauf von bis zu einer Million „Sputnik“-Impfdosen aufzunehmen. „Dies geschah in einer Zeit, als Deutschland nicht genügend Impfdosen zur Verfügung hatte, um alle, die es wollen, gegen Corona zu impfen“, sagte Staatskanzleisprecher Andreas Timm.

Im August 2021 stellte die Landesregierung ihre Bemühungen dann ruhend. Es sei klar, betonte Timm, dass die Verhandlungen nicht wieder aufgenommen würden. Es stehe ausreichend Impfstoff in Deutschland zur Verfügung und die internationale Lage sei nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine völlig andere.

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung steht wegen ihrer sehr russlandfreundlichen Politik bis zum Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 in der Kritik. So trieb sie Anfang 2021 die Gründung einer Stiftung voran, um den Fertigbau der umstrittenen Gasleitung Nord Stream 2 aus Russland unter Umgehung von US-Sanktionen zu unterstützen. dpa