MV kippt 2G im Einzelhandel zum 12. Februar

Ein Schild an einer Bar weist auf die 2G-Regel hin. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

MV zieht nach: Von Samstag an fällt die 2G-Pflicht im Einzelhandel weg. Dann muss beim Shoppen aber eine FFP-2-Maske getragen werden. Und auch im Stadion darf wieder mehr los sein.

Schwerin - Die 2G-Pflicht im Einzelhandel fällt in Mecklenburg-Vorpommern zum 12. Februar. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen, wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) nach der Kabinettssitzung bekanntgab.

Von Samstag an muss aber beim Shopping eine FFP-2-Maske getragen werden. In Geschäften für den täglichen Bedarf wie Supermärkten genüge weiterhin ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz, sagte Oldenburg.

Mit der Entscheidung, 2G im Einzelhandel zu streichen, folgt Mecklenburg-Vorpommern anderen Bundesländern. Die 2G-Regel mache nur bei bundesweiter Einheitlichkeit Sinn, sagte die Ministerin. Zu den Bundesländern, die eine Streichung von 2G im Einzelhandel angekündigt haben, gehören etwa Schleswig-Holstein und Hessen.

Das Kabinett beschloss außerdem Erleichterungen für Großveranstaltungen. In den verschiedenen Warnstufen gelten verschiedene Obergrenzen für Zuschauer, bei orange und rot etwa sind maximal 10 000 Zuschauer draußen erlaubt. Die Platzkapazität dürfe zu 50 Prozent genutzt werden, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Im Innenbereich seien bis zu 1500 Zuschauer möglich bei einer Auslastung von 30 Prozent der Kapazität. Es gelte 2G plus - zutritt habe also nur, wer geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sei. Von der Testpflicht befreit seien Geboosterte und ihnen Gleichgestellte. dpa