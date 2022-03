MV-Klimaschutzgesetz von allen Ministerien erarbeitet

Das geplante Klimaschutzgesetz für Mecklenburg-Vorpommern soll mit Blick auf die Komplexität des Themas von allen Ministerien zusammen erarbeitet werden. Dazu setzte das Kabinett am Dienstag in Schwerin eine Arbeitsgruppe ein, wie Vize-Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) nach der Kabinettssitzung informierte.

Schwerin - Der zuständige Umwelt- und Klimaschutzminister Till Backhaus (SPD) erklärte: „Auch wenn uns die weltpolitische Lage derzeit vor andere große Herausforderungen stellt, bleibt der Klimaschutz eine der drängendsten Aufgaben weltweit.“ Laut Koalitionsvertrag soll Mecklenburg-Vorpommern bis 2040 klimaneutral sein, die Landesverwaltung schon bis 2030.

Der Kabinettsbeschluss sei für ihn der Startschuss in einen öffentlichen Beteiligungsprozess, „den es in Mecklenburg-Vorpommern so noch nicht gegeben hat“, so Backhaus. Das Klimaschutzgesetz soll konkrete Ziele für die Bereiche Energie, Verkehr, Gebäude, Industrie sowie Land- und Abfallwirtschaft festschreiben. Backhaus betonte, die Ziele müssten realistisch sein.

Die Bürgerbeteiligung soll im Sommer beginnen. Erste Ergebnisse sollen laut Backhaus im November vorliegen und auf mehreren Regionalkonferenzen im Land diskutiert werden. Möglichst viele Menschen, Interessen und Ideen müssten einbezogen werden, um eine hohe Akzeptanz des geplanten Gesetzes zu erreichen. Der Gesetzentwurf könnte nach Angaben aus dem Umweltministerium dann frühestens Mitte 2023 dem Landtag vorgelegt werden. dpa