MV-Klimaschutzstiftung: Opposition fordert Transparenz

Wegen des in weiten Teilen intransparenten Wirkens der landeseigenen Klimaschutzstiftung und ihres bisherigen Russlandkurses gerät die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns immer stärker unter Druck. „Wir wollen wissen, was gelaufen ist. Wir brauchen Transparenz“, sagte CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow am Mittwoch in Schwerin. Für die von den Oppositionsfraktionen CDU, FDP und Grüne beantragte Sondersitzung des Landtags kündigte Liskow einen gemeinsamen Antrag der Initiatoren an.

Schwerin - Zum einen solle die Regierung erklären, welchen Umfang die wirtschaftliche Tätigkeit der zu 99 Prozent von Nord Stream 2 finanzierten Stiftung zugunsten der umstrittenen Erdgasleitung hatte und hat. Zum anderen müsse nach der Eskalation im Ukraine-Konflikt über die Neuausrichtung der Beziehungen zu Russland gesprochen werden. Zwar müssten alle Gesprächskanäle offengehalten werden, doch könne die „Verhätschelungstaktik“ der letzten Monate und Jahre nicht weitergeführt werden, sagte FDP-Fraktionschef René Domke. „Wir müssen einen anderen Gang einlegen. Und wenn die Landesregierung dazu nicht bereit ist, muss die Opposition Mittel ergreifen, um die Bereitschaft herzustellen“, zeigte sich der FDP-Politiker entschlossen.

Die Sondersitzung zum Ukraine-Konflikt und zu möglichen Reaktionen in Mecklenburg-Vorpommern wird voraussichtlich am Dienstag in Schwerin stattfinden. dpa