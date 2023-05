MV-Kommunen rechnen mit anhaltendem Flüchtlingsstrom

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit einem anhaltenden Flüchtlingszustrom nach Deutschland und fordert mehr Geld vom Bund für den Ausbau der sozialen Infrastruktur. Die Fluchtursachen seien weiter da und eine Steuerung auf europäischer Ebene funktioniere nicht so wie gewünscht, sagte der Geschäftsführer des Kommunalverbandes, Andreas Wellmann, der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Schwerin.

Schwerin - Die Menschen müssten weiter untergebracht und die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten werden. Sozialwohnungen, Schulen und Kindergärten müssten gebaut werden. Der zusätzliche Aufwand müsse eine Gemeinschaftsleistung sein und der Bund die Kommunen dabei unterstützen.

Vor dem für Mittwoch geplanten Flüchtlingsgipfel haben auch die Ministerpräsidenten der Länder den Druck auf die Bundesregierung erhöht. „Städte, Gemeinden und Landkreise brauchen deutlich mehr Geld - der Bund muss deshalb seinen Anteil von derzeit 2,75 Milliarden Euro mindestens verdoppeln“, forderte Hessens Landeschef Boris Rhein (CDU) im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf die Kosten. „Anders sind Unterbringung und Integration dauerhaft nicht zu finanzieren.“ Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Wochenende gefordert, dass der Bund einen „starken Beitrag“ bei der Finanzierung übernehmen solle.

Wellmann betonte, dass mit der Zuwanderung Chancen verbunden seien. Das zeige die Flüchtlingsbewegung aus Syrien von 2015/2016. Wie von Arbeitsmarktexperten damals vorhergesagt, sei in Mecklenburg-Vorpommern etwa die Hälfte der Syrer heute in Arbeit.

Seit Jahresbeginn haben in Deutschland rund 100 000 Menschen erstmals einen Asylantrag gestellt. Im Gesamtjahr 2022 waren es 217 774. dpa