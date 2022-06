MV-Landtag startet Untersuchungen zu Klimastiftung

Die Vorgänge um die wegen ihrer Verbindungen zu Russland heftig umstrittene Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommerns beschäftigen einen Sonderausschuss des Schweriner Landtags. Der von den Oppositionsfraktionen CDU, Grüne und FDP initiierte Untersuchungsausschuss nimmt am Freitag (10.00 Uhr) seine Arbeit auf. Er soll die Umstände der Stiftungsgründung aufklären und auch das wirtschaftliche Agieren der Stiftung zugunsten der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 beleuchten.

Schwerin - Kritiker sprachen von Beginn an von einer Fake-Stiftung, bei der der Klimaschutz nur den eigentlichen Zweck bemänteln sollte: Nord Stream 2 unter Umgehung drohender Sanktionen der USA fertigzustellen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die wegen ihrer Unterstützung des Pipelinebaus und ihres lange recht russlandfreundlichen Kurses in der Kritik steht, soll als Zeugin gehört werden. Das Land hatte 200.000 Euro in die Stiftung eingebracht, von Nord Stream 2 kamen 20 Millionen. dpa